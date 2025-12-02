Longo Borghini | Non vedo l' ora di correre Vi svelo la tappa più insidiosa
Anche Elisa Longo Borghini è stata ospite alla presentazione del Giro d'Italia & Giro d’Italia Women 2026 a Roma. L'atleta vincitrice delle ultime due edizioni ha parlato del nuovo percorso a tappe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
E chi può commentare le tappe del Giro 2026 se non la bicampionessa in carica Elisa Longo Borghini è stata la seconda italiana in assoluto a vincere due edizioni consecutive del Giro Donne e ora insegue il leggendario tris di Fabiana Luperini (199 Vai su X
