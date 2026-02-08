Europa fragile e USA in crisi | Caracciolo analizza un ordine mondiale in profonda trasformazione

Lucio Caracciolo descrive un mondo in rapido cambiamento. L’esperto di geopolitica evidenzia come l’Europa sia più divisa che mai, un insieme di paesi con interessi e visioni spesso opposti. Nel frattempo, gli Stati Uniti attraversano una crisi che mette in discussione il loro ruolo globale. La situazione si fa sempre più complessa, e il quadro internazionale appare fragile e in evoluzione.

Lucio Caracciolo, voce autorevole del panorama geopolitico italiano e direttore della rivista Limes, ha delineato un quadro inquietante del mondo attuale, sostenendo che l’Europa, lungi dall’essere un soggetto unitario e coeso, è un mosaico di realtà spesso inconciliabili. L’analisi, che sarà al centro di una conferenza pubblica a Fano domani sera, dipinge un contesto internazionale in rapida trasformazione, dominato dalla crisi interna degli Stati Uniti e dall’emergere di nuove ambizioni globali, con implicazioni dirette sulla stabilità e sul futuro del continente europeo. Caracciolo non si limita a diagnosticare la situazione, ma offre una disamina lucida e senza sconti, che mette in discussione i modelli occidentali tradizionali e invita a un ripensamento radicale delle strategie geopolitiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il generale Camporini commenta le recenti dichiarazioni statunitensi, considerandole più come espressione di politica che di reale strategia militare.

