Europa fragile e USA in crisi | Caracciolo analizza un ordine mondiale in profonda trasformazione
Lucio Caracciolo descrive un mondo in rapido cambiamento. L’esperto di geopolitica evidenzia come l’Europa sia più divisa che mai, un insieme di paesi con interessi e visioni spesso opposti. Nel frattempo, gli Stati Uniti attraversano una crisi che mette in discussione il loro ruolo globale. La situazione si fa sempre più complessa, e il quadro internazionale appare fragile e in evoluzione.
Lucio Caracciolo, voce autorevole del panorama geopolitico italiano e direttore della rivista Limes, ha delineato un quadro inquietante del mondo attuale, sostenendo che l’Europa, lungi dall’essere un soggetto unitario e coeso, è un mosaico di realtà spesso inconciliabili. L’analisi, che sarà al centro di una conferenza pubblica a Fano domani sera, dipinge un contesto internazionale in rapida trasformazione, dominato dalla crisi interna degli Stati Uniti e dall’emergere di nuove ambizioni globali, con implicazioni dirette sulla stabilità e sul futuro del continente europeo. Caracciolo non si limita a diagnosticare la situazione, ma offre una disamina lucida e senza sconti, che mette in discussione i modelli occidentali tradizionali e invita a un ripensamento radicale delle strategie geopolitiche.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Europa Usa
Il generale Camporini: “Le pretese Usa? Politica. Nato in crisi profonda”
Il generale Camporini commenta le recenti dichiarazioni statunitensi, considerandole più come espressione di politica che di reale strategia militare.
Gli USA cambiano rotta: l’avvertimento di Crosetto e il ruolo sempre più fragile dell’Europa”
Ultime notizie su Europa Usa
Argomenti discussi: Robotica: l’Italia innovatrice fragile; Groenlandia: un accordo per un fragile equilibrio; Quantum computing, le mosse di Europa, USA e Italia; Fuga dall’America: perché sempre più giovani statunitensi vogliono un passaporto europeo.
Europa fragile e in declino nella strategia Usa di Trump. Possieri: Serve un’anima politica per reagireLa nuova National Security Strategy degli Stati Uniti descrive l’Europa come un continente esposto a declino economico, pressione migratoria e rischi di erosione civile. Il documento sollecita gli ... agensir.it
Perché il divorzio dagli Usa per l'Europa è anche una chanceLa settimana di alte tensioni con l’alleato impone ai leader Ue di agire per rafforzare l’autonomia. I ritardi da colmare sulle tecnologie. E le ... avvenire.it
Compie 50 anni di carriera e si regala un tour nei teatri, che non aveva mai fatto. Lui è Drupi, che ha deciso di festeggiare le nozze d'oro con la musica con il Piccola e Fragile Tour che, dopo alcune date in Europa, attraverserà l'Italia. Il momento giusto per un f facebook
Europa, energia e proxy war: come la dipendenza americana ha sostituito quella russa rendendo il continente più fragile x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.