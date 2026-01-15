Il generale Camporini commenta le recenti dichiarazioni statunitensi, considerandole più come espressione di politica che di reale strategia militare. La Nato si trova in una fase di crisi profonda, con alleanze che vengono messe alla prova. L’Unione Europea, pur più vulnerabile, mantiene risorse e strutture fondamentali per mantenere la propria autonomia e sviluppare una strategia di crescita e resilienza.

Roma, 15 gennaio 2026 – Un’alleanza sempre più messa in discussione, un’Unione Europea che rischia di essere più vulnerabile, ma che può comunque sfruttare la catena di comando esistente e dispone di materiali e strutture per funzionare e crescere. Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore della Difesa, ha spiegato cosa potrebbe succedere se gli Usa lasciassero davvero il Patto Atlantico e perché le mire del tycoon sulla Groenlandia siano ingiustificate. Generale Camporini, andiamo subito al punto: la Nato è finita? “La Nato non sta bene. Non sta bene perché l’atteggiamento americano mette in discussione i principi fondativi dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il generale Camporini: “Le pretese Usa? Politica. Nato in crisi profonda”

Leggi anche: Il generale Camporini lascia Limes: “Incompatibilità con la linea politica dopo l’invasione dell’Ucraina”. È il quarto analista in pochi mesi

Leggi anche: Il generale Camporini: “Lacune nei 28 punti. Sicurezza Ue a rischio”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il generale Camporini: “Le pretese Usa? Politica. Nato in crisi profonda”.

Il generale Camporini: “Le pretese Usa? Politica. Nato in crisi profonda” - “Se l’Alleanza si dissolve i Paesi Baltici rischiano di essere invasi da Mosca” ... quotidiano.net