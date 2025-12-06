Gli USA cambiano rotta | l’avvertimento di Crosetto e il ruolo sempre più fragile dell’Europa

Negli ultimi anni lo scacchiere geopolitico internazionale è cambiato con una velocità impressionante. Il ritorno di Donald Trump sulla scena politica americana, unito alla nuova Strategia di sicurezza nazionale pubblicata dalla Casa Bianca, ha reso evidente un processo che da tempo si percepiva sotto traccia: gli Stati Uniti stanno ridefinendo le loro priorità, e l’ Europa non è più al centro dei loro pensieri. A dirlo non è un osservatore qualsiasi, ma il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, che in un lungo commento pubblico ha spiegato come la posizione americana sia ormai orientata quasi esclusivamente alla competizione con la Cina. 🔗 Leggi su Essere-informati.it