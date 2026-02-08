Ester Ledecka domina le qualificazioni del PGS di snowboard Avanzano tre azzurre

La giornata delle qualificazioni del gigante parallelo di snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è partita con una sorpresa. Ester Ledecka ha dominato le qualifiche, dimostrando di essere in forma e pronta a puntare alla medaglia. Tre atlete italiane sono riuscite ad accedere alla fase successiva della competizione, confermando la buona prova delle azzurre. La gara continua con l’attesa di vedere chi si giocherà il podio.

È iniziata con le qualifiche la lunga giornata dello snowboard gigante parallelo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulla pista del Livigno Snow Park, si sono da poco concluse le due manche femminili, al termine delle quali si è determinato il tabellone delle sedici atlete che, a partire dalle 13.00, si daranno battaglia per conquistare il titolo olimpico. Il miglior crono complessivo è stato segnato da un'impressionante Ester Ledecka. Per il fulmine ceco, una delle favorite della vigilia, tempo di 1:30.79 dopo le due run su pista rossa e blu. Dietro di lei, in seconda posizione, la connazionale Zuzana Maderova (1:31.

