Ester Ledecka torna in evidenza nel mondo dello snowboard alpino, conquistando la vittoria a Simonhöhe in occasione di una competizione di Coppa del Mondo. Dopo oltre un anno dall’ultima apparizione, la campionessa ceca dimostra ancora una volta la sua versatilità e talento, preparando il terreno in vista delle prossime Olimpiadi. Un risultato che conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale dello snowboard.

L’ultima apparizione era stata a fine 2024. È passato più di un anno per tornare a vedere Ester Ledecka nella Coppa del Mondo di snowboard alpino: la fuoriclasse ceca lo fa, ovviamente, in grande stile, alla sua maniera, vincendo. Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si avvicinano e la trentenne andrà a caccia della tripletta dopo gli ori ottenuti a PyeongChang e Pechino, proprio per questo ha voluto testarsi sulla tavola, dopo le tante apparizioni nello sci alpino. Lo ha fatto in Austria, nella tappa di Simonhöhe, ed il PGS ha subito la sua firma. Consueto dominio, alla sua maniera: solamente in semifinale qualche rischio con la giapponese Miki, poi il successo nell’ultimo atto con la neerlandese Michelle Dekker di 43 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard: Ester Ledecka torna in vista delle Olimpiadi e domina a Simonhöhe in PGS

