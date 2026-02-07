Ester Ledecka torna in gara a Livigno per il gigante parallelo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La campionessa ceca, che ha già vinto due ori olimpici, punta a scrivere un’altra pagina importante della sua carriera. Dietro di lei, Caffont e Dalmasso si presentano come outsider, anche se la stagione non è stata facile per tutte. La competizione promette spettacolo, con i migliori atleti pronti a sfidarsi sulla neve.

Fari puntati su Ester Ledecka in vista del gigante parallelo che si terrà a Livigno domenica 8 febbraio in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse ceca, favorita d’obbligo per il successo, vuole continuare a fare la storia otto anni dopo la clamorosa impresa di PyeongChang (quando vinse il PGS ma anche il superG di sci alpino) e mette nel mirino una sensazionale tripletta a cinque cerchi. La trentenne di Praga, già capace di diventare l’unica donna della storia a salire sul gradino più alto del podio in due diverse discipline nel corso di una singola edizione delle Olimpiadi Invernali, ha la concreta possibilità di diventare la prima atleta di sempre a collezionare tre titoli olimpici di fila nello snowboard. 🔗 Leggi su Oasport.it

Snowboard, Ester Ledecka per tornare a fare la storia. Caffont e Dalmasso outsider in PGS nonostante la stagione super

