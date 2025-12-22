Il cineasta è tra i personaggi noti inclusi nel nutrito materiale fotografico emerso dalla diffusione pubblica dei file del criminale americano. Continuano ad emergere nomi illustri legati allo scandalo dei file di Jeffrey Epstein, rilasciati dal Dipartimento di Giustizia. L'ultimo a rientrare in diverse immagini incluse nei file è il regista Brett Ratner. In una foto recente, Ratner è ritratto mentre si trova in posa con il defunto Jean-Luc Brunel, agente di modelle in Francia e associato di Epstein. Le foto fanno parte del secondo lotto diffuso pubblicamente dal Dipartimento di Giustizia. Brett Ratner nei file di Jeffrey Epstein con Jean-Luc Brunel Nell'immagine, Brunel appare a torso nudo abbracciato in atteggiamenti affettuosi con Brett Ratner in un locale poco illuminato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Caso Epstein: nei file anche foto di Brett Ratner, il regista del documentario su Melania Trump

Leggi anche: La First Lady americana si racconta come mai prima d’ora nel documentario di Brett Ratner "Melania", al cinema dal 30 gennaio 2026

Leggi anche: Caso Epstein, file rimossi dal sito del Dipartimento di Giustizia: “Sparita anche foto del presidente Trump”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Epstein files, tra le nuove foto anche Clinton e il principe Andrea. I dem: troppi omissis; Caso Epstein, pubblicati nuovi file con migliaia di foto: 11 cose disgustose che emergono dai documenti; Caso Epstein, nei file anche il principe Andrea con ragazze. Ripubblicate 119 pagine con «censure minime»; Epstein, il dipartimento di Giustizia ripubblica la foto di Trump e le pagine oscurate senza censure.

Caso Epstein, pubblicati nuovi file con migliaia di foto: 11 cose disgustose che emergono dai documenti - L'FBI ha omesso tutto il materiale relativo agli abusi sessuali su minori dalla nuova serie di documenti divulgati, ma ha lasciato tracce della criminalità e della ripugnanza estetica del defunto fina ... vanityfair.it