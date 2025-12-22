Caso Epstein | nei file anche foto di Brett Ratner il regista del documentario su Melania Trump
Il cineasta è tra i personaggi noti inclusi nel nutrito materiale fotografico emerso dalla diffusione pubblica dei file del criminale americano. Continuano ad emergere nomi illustri legati allo scandalo dei file di Jeffrey Epstein, rilasciati dal Dipartimento di Giustizia. L'ultimo a rientrare in diverse immagini incluse nei file è il regista Brett Ratner. In una foto recente, Ratner è ritratto mentre si trova in posa con il defunto Jean-Luc Brunel, agente di modelle in Francia e associato di Epstein. Le foto fanno parte del secondo lotto diffuso pubblicamente dal Dipartimento di Giustizia. Brett Ratner nei file di Jeffrey Epstein con Jean-Luc Brunel Nell'immagine, Brunel appare a torso nudo abbracciato in atteggiamenti affettuosi con Brett Ratner in un locale poco illuminato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: La First Lady americana si racconta come mai prima d’ora nel documentario di Brett Ratner "Melania", al cinema dal 30 gennaio 2026
Leggi anche: Caso Epstein, file rimossi dal sito del Dipartimento di Giustizia: “Sparita anche foto del presidente Trump”
