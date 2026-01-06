Perché Melania Trump ha voluto proprio Ratner come regista del suo biopic

Il biopic su Melania Trump, diretto da Brett Ratner e in uscita il 30 gennaio, ha suscitato interesse per la scelta del regista. A New York si parla di un’opera che potrebbe assumere tratti di mockumentary, offrendo una narrazione che si concentra più sulla costruzione dell’immagine che sulla realtà. La decisione di Ratner sembra rispecchiare l’intento di presentare una versione della figura di Melania, più che un ritratto approfondito e obiettivo.

A New York lo definiscono già mockumentary (il falso documentario). Il film di Brett Ratner su Melania Trump che uscirà nelle sale il 30 gennaio non rivelerà niente di quello che si vorrebbe sapere, commentano i siti di gossip: sarà la solita operazione di immagine, per cercare di tirar su i sondaggi in picchiata del marito al quale Melania sarebbe legata più che dal matrimonio, da un contratto blindato. Brett e Melania si conoscono dal lontano 2011, una foto sul red carpet della prima di Tower Heist allo Ziegfeld Theatre di New York, li ritrae insieme con Donald Trump e altri ospiti. Si dice che quando la first lady ha incontrato a Mar-a-Lago Jeff Bezos per chiedergli di distribuire il film di cui è lei stessa produttrice, il capo di Amazon le avrebbe risposto: «Non solo lo distribuisco, lo co-produco con te». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Perché Melania Trump ha voluto proprio Ratner come regista del suo biopic Leggi anche: Caso Epstein: nei file anche foto di Brett Ratner, il regista del documentario su Melania Trump Leggi anche: Melania Trump e il makeover da 40 milioni: un biopic per rifarsi (invano) l’immagine Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Trump punta all’Iran solo perché quinto produttore del petrolio mondiale e ricco di gas Nessun interesse umanitario | l’attacco del maestro Bahrami. Elon Musk a cena con Trump e Melania a Mar-a-Lago: "Sarà un magnifico 2026" - Il patron di Tesla, dopo i dissidi che lo avevano allontanato dal presidente statunitense, ha pubblicato sul suo account X una foto che ritrae i due e la first lady a cena insieme. tg24.sky.it

Quando la moda è anche diplomazia: perché Melania Trump ha scelto un abito verde - Donald Trump ha accolto martedì il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman alla Casa Bianca. fanpage.it

Natale alla Casa Bianca: 50 abeti, il ritratto di Trump con 6mila pezzi Lego, 10mila farfalle e 213 metri di ghirlande. I dettagli scelti da Melania - La first lady Melania Trump ha scelto un tema ben preciso per le decorazioni: La casa è dove si trova il cuore Alla Casa Bianca sembra ormai tutto pronto per festeggiare il Natale. leggo.it

Melania G.Mazzucco Un giorno perfetto L'ho ritrovato ieri fra i miei libri, non lo ricordavo ma è veramente bello. Di questa scrittrice ho letto Vita, ma senza l'entusiasmo e il coinvolgimento di questo romanzo corale e giallo sui generis perchè l'assassino c'è imm - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.