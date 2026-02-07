Epstein e Israele non solo Barak | nei file anche Le donazioni all’Idf e i favori a Netanyahu

Jeffrey Epstein aveva legami più stretti di quanto si pensasse con Israele. Oltre alle connessioni con Barak, nei file emergono donazioni all’IDF e favori a Netanyahu. I rapporti con le forze di sicurezza israeliane e con l’intelligence statunitense sono più approfonditi di quanto si credesse, e questa scoperta cambia molte prospettive sulle vere reti che coinvolgono il finanziere.

Mentre i media mainstream insistono ossessivamente su presunte connessioni tra Jeffrey Epstein e il Cremlino – spesso amplificando speculazioni su legami con l’intelligence russa – emergono con chiarezza sempre maggiore i rapporti consolidati del finanziere defunto non solo con figure di spicco israeliane, ma con l’apparato di sicurezza israeliano (incluso il Mossad) e con elementi dell’intelligence statunitense, di cui, su InsideOver, abbiamo trattato in svariate occasioni negli ultimi mesi. Documenti finanziari e email resi pubblici negli ultimi anni, insieme a recenti rilasci dal Dipartimento di Giustizia USA, dipingono un quadro di legami profondi con Israele, che vanno ben oltre le frequentazioni personali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

