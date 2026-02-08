L'artista toscano Enrico Nigiotti ha annunciato il suo prossimo concerto al Forum di Livorno il 21 novembre. Dopo aver portato in scena lo spettacolo “Maledetti Innamorati” in giro per teatri, con tutte le date esaurite, Nigiotti si prepara a fare il passo successivo: un concerto in un palazzetto, un evento che segna un nuovo capitolo per lui.

ROMA – Dopo il successo di “Maledetti Innamorati”, il tour teatrale organizzato che ha registrato sold out in tutte le date e si è concluso tra lunghi applausi ed entusiasmo del pubblico, Enrico Nigiotti annuncia un nuovo e importantissimo appuntamento nella sua carriera: il primo concerto in un palazzetto. Un evento speciale, dal forte valore simbolico ed emotivo, che non poteva che avere un nome altrettanto evocativo: “A casa”. Il concerto si terrà infatti a Livorno, la sua città, il 21 novembre 2026 al Modigliani Forum. Un ritorno alle origini per l’artista, che sceglie di celebrare questo traguardo proprio lì dove tutto è cominciato, condividendo con il suo pubblico una serata destinata a rimanere nella memoria. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Enrico Nigiotti annuncia "A casa", il 21 novembre al Forum di Livorno

Enrico Nigiotti ha inaugurato il suo nuovo tour nei palazzetti con il primo concerto al Modigliani Forum.

Enrico Nigiotti torna in scena con un nuovo album.

