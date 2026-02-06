Musica | Enrico Nigiotti ' debutta' nei palazzetti primo concerto al Modigliani Forum | Ci vediamo a casa

Enrico Nigiotti ha inaugurato il suo nuovo tour nei palazzetti con il primo concerto al Modigliani Forum. Dopo aver conquistato il pubblico con il tour teatrale

Dopo il successo di "Maledetti Innamorati", tour teatrale che ha registrato sold out in tutte le date, Enrico Nigiotti annuncia un nuovo e importantissimo appuntamento nella sua carriera: il primo concerto in un palazzetto. Un evento speciale che non poteva che avere un nome altrettanto evocativo: "A casa". Il concerto infatti si terrà al Modigliani Forum, nella ‘sua’ Livorno, il 21 novembre con i biglietti già in vendita a questo link. Il 2026 si conferma così un anno centrale per Nigiotti con l'imminente partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Ogni volta che non so volare”. Il brano rappresenta infatti il primo tassello di un progetto più ampio, che prende forma con l'uscita dell'album "Maledetti Innamorati", disponibile dal 13 marzo.🔗 Leggi su Livornotoday.it

