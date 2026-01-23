La ‘7Vjc Academy’ di via Porta Catena 26 propone questa sera alle 21.15 ‘Village #4’, un evento dedicato all’arte in tutte le sue espressioni. Un’occasione per scoprire creatività e talento in un ambiente che unisce spettacolo e convivialità, offrendo un momento di confronto e di ispirazione. Un appuntamento che si inserisce nel calendario culturale della città, invitando il pubblico a partecipare a una serata di qualità e interesse.

La ‘7Vjc Academy’ di via Porta Catena 26, presenta oggi, alle 21.15, la serata ‘ Village #4 ’, un appuntamento divenuto imperdibile dedicato all’ arte in tutte le sue forme. Come da tradizione, il palco si animerà con artisti locali e linguaggi diversi, creando un vero villaggio creativo. Aprirà la serata il reading letterario del poeta e scrittore Giuseppe Ferrara con un omaggio a Fabrizio de Andrè. Seguiranno le esibizioni delle allieve e degli insegnanti del corso di musical della ‘7Vjc Academy’ con brani tratti dall’opera ‘ Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo ’. Spazio poi alla musica blues e funky con Joe Vannini & i Mojee, che accompagneranno anche il cantante bolognese Gianni Balboni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il palco prende vita tra spettacolo e risate. Una serata di creatività

