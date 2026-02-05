Allerta meteo gialla in Toscana | piogge e vento tra la notte e la mattina di venerdì 6 febbraio

Questa notte in Toscana sono previste piogge e vento forte. La sala operativa regionale ha emesso un’allerta gialla valida dalle 00 alle 12 di venerdì 6 febbraio per rischio idrogeologico. Le piogge intense potrebbero causare allagamenti e problemi sulla rete stradale, mentre il vento forte potrebbe abbattere alberi e creare disagi. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: La sala operativa regionale ha emesso una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico valida dalla mezzanotte fino alle ore 12 di venerdì 6 febbraio su tutta la Toscana. Il provvedimento è legato al transito di un nuovo impulso perturbato inserito in un flusso umido occidentale, che interesserà la regione tra la notte e le prime ore del mattino. Situazione meteorologica generale. Nel corso della giornata di giovedì, le condizioni atmosferiche resteranno nel complesso variabili, con piogge sparse e di breve durata. Un peggioramento più organizzato è atteso in serata sulle aree occidentali, dove le precipitazioni diventeranno più diffuse.

