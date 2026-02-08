Elodie e Iannone la fine della storia per un ultimatum? O così o niente Le indiscrezioni

Da leggo.it 8 feb 2026

Dopo tre anni di storia, Elodie e Andrea Iannone hanno deciso di chiudere la loro relazione. La fine sarebbe arrivata con un ultimatum: o così o niente. I due, fino a poco tempo fa sotto i riflettori, hanno scelto di allontanarsi in silenzio, senza annunci ufficiali o clamori mediatici.

Dopo tre anni insieme sotto i riflettori, Elodie e Andrea Iannone hanno cocnluso la loro storia in sordina, senza clamori. Semplicemente, hanno smesso di apparire l'uno al fianco dell'altra: niente più video o foto sui social, e meno che meno cene o passeggiate rimantiche in città. A Natale, i due hanno trascorso le vacanze separati, e ormai è chiaro a tutti che il loro amore è arrivato al capolinea. Ma per quale motivo? Matrimonio sì o no Stando a quanto riportano alcuni settimanali, fra cui Chi e Oggi, alla base della rottura fra la cantante e il centauro non ci sarebbe affatto un tradimento, bensì un motivo ancor più profondo: si vocifera infatti di un vero e proprio ultimatum. 🔗 Leggi su Leggo.it

