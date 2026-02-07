Elodie e Iannone hanno ufficialmente messo fine alla loro storia. Secondo le prime indiscrezioni, la rottura sarebbe arrivata dopo un ultimatum della cantante. Entrambi sono stati visti con altre persone, alimentando le voci di nuove relazioni. La fine della coppia ha suscitato molta curiosità tra i fan, che si chiedono cosa sia realmente successo.

La fine della relazione tra Elodie e Andrea Iannone continua a riempire le pagine di gossip. I due non hanno mai ufficializzato la rottura e questo favorisce l'uscita di voci e indiscrezioni incontrollate e incontrollabili. Ormai da diverse settimane non vengono più visti insieme, non pubblicano più foto per celebrare il loro amore e lasciano che tutti parlino del loro rapporto senza intervenire direttamente. Iannone ha recentemente pubblicato una galleria di immagini tra selfie e paesaggi con una frase che sembrava un po' una frecciatina all'ex. Elodie passa gran parte del suo tempo con la ballerina Franceska, soprattutto dopo una vacanza trascorsa insieme e raccontata attraverso i social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elodie e Iannone: ecco il motivo della loro rottura, tutta colpa di un ultimatum

Approfondimenti su Elodie Iannone

Nei primi giorni di gennaio 2026, Elodie e Andrea Iannone hanno annunciato la loro separazione.

La storia tra Andrea Iannone ed Elodie si è conclusa dopo un ultimatum.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Elodie si allena con Andrea Iannone e Diletta Leotta

Ultime notizie su Elodie Iannone

Argomenti discussi: Elodie e Andrea Iannone, ecco perché è finita: svelati i retroscena; Elodie e Iannone, dove eravamo rimasti? Il recap completo della vita privata della cantante; Andrea Iannone, frecciata a Elodie sui social? Ecco la frase che fa discutere; Perché Elodie e Iannone si sono lasciati: ecco cosa ci sarebbe dietro la rottura, l’indiscrezione.

Elodie e Iannone: ecco il motivo della loro rottura, tutta colpa di un ultimatumElodie e Andrea Iannone la crisi è legata a un ultimatum? Le voci sulla rottura della coppia mentre entrambi sembrano vivere nuove storie ... gazzetta.it

Perché Elodie e Iannone si sono lasciati: ecco cosa ci sarebbe dietro la rottura, l’indiscrezioneLa relazione tra Elodie e Andrea Iannone sembra finita. Tra indiscrezioni, nuovi legami e un ultimatum legato al futuro, emergono nuovi dettagli sulla separazione. gay.it

Sembra essersi chiusa definitivamente la relazione tra Elodie e Andrea Iannone, durata circa tre anni. Le indiscrezioni circolavano già da tempo, soprattutto dopo che i due avevano trascorso le ultime vacanze lontani l’uno dall’altra. Ora i rumors parlano di nu facebook

Elodie e Iannone si sono lasciati: indiscrezioni parlano di un ultimatum sul futuro e di nuovi legami. Il retroscena su gay.it gay.it/elodie-iannone… x.com