La storia tra Elodie e Iannone finita per un ultimatum | le indiscrezioni sulla rottura

Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati. Secondo alcune voci, la rottura sarebbe arrivata dopo un ultimatum: lui voleva una famiglia, lei no. La cantante e il pilota sono stati insieme per un po’, ma ora sembra che le loro strade si siano divise definitivamente. Nessuna conferma ufficiale, ma i gossip continuano a circolare.

Circolano alcune indiscrezioni circa la fine della storia d'amore di Elodie e Andrea Iannone. Secondo il settimanale Oggi si tratterebbe di in un ultimatum: lui avrebbe voluto una famiglia, lei no.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Elodie Iannone Andrea Iannone e la presunta frecciatina a Elodie dopo la rottura: “Le donne vanno e vengono” Andrea Iannone torna a far parlare di sé con una frase che sembra una frecciatina a Elodie. Andrea Iannone e Elodie: l’ultimatum che ha causato la rottura del rapporto Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati di colpo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Elodie Iannone Argomenti discussi: Andrea Iannone conferma la rottura con Elodie? Arriva la pungente frecciata; Elodie, è davvero finita con Iannone. Chi rivela: Lei e Franceska sono andate a vivere insieme; Andrea Iannone perde la pazienza, arriva la frecciata (perfida) a Elodie dopo la rottura: Le donne vanno e vengono; Elodie, prove di convivenza a Milano con Franceska Nuredini?. La storia tra Elodie e Iannone finita per un ultimatum: le indiscrezioni sulla rotturaCircolano alcune indiscrezioni circa la fine della storia d’amore di Elodie e Andrea Iannone. Secondo il settimanale Oggi si tratterebbe di in un ultimatum: lui avrebbe voluto una famiglia, lei no. fanpage.it Elodie è pronta a mettere su casa insieme a FranceskaLa cantante avrebbe messo su casa con Franceska Nuredini mentre Iannone è stato visto a Madrid con Rocio Munoz Morales ... ilfattoquotidiano.it #AndreaIannone e #Elodie: i motivi della fine della loro storia. Negli ultimi tempi si è spesso parlato della fine del rapporto tra Elodie e Andrea Iannone ma non se ne sono mai svelati i motivi. #AlbertoDandalo, sul settimane #Oggi, ha rivelato quale sarebbe la facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.