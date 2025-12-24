Ofelia | la vera storia di Elizabeth Lizzie Siddal che ha ispirato la hit mondiale di Taylor Swift

Life&People.it Per secoli, Ofelia è stata considerata una creatura letteraria potente e ambigua. Nata dalla penna di Shakespeare come personaggio tragico, nel corso del tempo ha superato i confini della scrittura diventando un simbolo visivo e culturale. Il suo volto e il suo corpo sospeso tra la vita e l’abbandono hanno affascinato artisti del passato, sino ad arrivare alla generazione contemporanea di pittori e musicisti. Tuttavia, dietro l’immagine eterea che tutti conoscono, si cela una storia spesso rimossa: quella della donna reale che, seppur non fu colei da cui lo scrittore prese ispirazione, diede forma a quell’ideale, Elizabeth Siddal. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.itImmagine generica

