La storia della leggendaria collana di Elizabeth Taylor indossata da Margot Robbie

La collana indossata da Margot Robbie, famosa attrice americana, ha una storia lunga e affascinante. Si tratta di un gioiello che ha attraversato decenni, portato in scena da Elizabeth Taylor, una delle icone del cinema. Oggi, quel gioiello rivive sui colli di una delle star di Hollywood, portando con sé un pezzo di passato e di leggenda.

Ci sono gioielli che vanno oltre l'idea stessa di lusso, trasformandosi in autentici simboli. Creazioni che non si limitano a illuminare un look, ma custodiscono storie di amore, potere e tradizione. Con la sua ultima apparizione sul red carpet, Margot Robbie ha regalato uno di quei momenti destinati a restare: l'attrice ha scelto di indossare il leggendario diamante Taj Mahal, gioiello iconico e indissolubilmente legato al mito senza tempo di Elizabeth Taylor. Margot Robbie sul red carpet di Cime Tempestose con la collana di Liz Taylor. La première di Cime Tempestose non ha segnato solo il ritorno di Margot Robbie su un red carpet di alto profilo, ma anche una dichiarazione di stile.

