Elisoccorso Pegaso 3 | eccellenza toscana in supporto medico alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Il servizio di elisoccorso Pegaso 3, con base all’aeroporto del Cinquale, ha cominciato a lavorare anche per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Durante le gare, quattro medici sono stati pronti a intervenire in caso di emergenza, garantendo un supporto rapido e efficace per la sicurezza degli atleti e degli spettatori.

Il servizio di elisoccorso Pegaso 3, base operativa all'aeroporto del Cinquale in provincia di Massa-Carrara, ha esteso il suo raggio d'azione fino alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, schierando quattro medici in supporto alla sicurezza durante le competizioni. Un'eccellenza toscana, quella rappresentata da Elisa Tonelli, Giovanni Bassi, Tommaso Angelini ed Elena Gargano, che si è concretizzata in una missione di alto profilo, garantendo la massima assistenza medica in un evento di rilevanza internazionale. L'impegno dei professionisti del Pegaso 3, coordinati da Andrea Vignali sotto la direzione dell'area 118 di Nicola Bertocci e del dipartimento emergenza urgenza di Paolo Carnesecchi, testimonia la capacità della sanità pubblica toscana di rispondere a necessità complesse e di elevata visibilità.

