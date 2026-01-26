Milano-Cortina fonti Usa | Ice alle Olimpiadi a supporto di altre agenzie

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina vedranno la partecipazione di agenti dell’Ice, che supporteranno le forze di sicurezza statunitensi coordinate dal Dipartimento di Stato. Questa collaborazione mira a garantire la sicurezza dell’evento, integrando risorse e competenze diverse per un’organizzazione efficace e coordinata.

Agenti dell’ Ice prenderanno parte al dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, affiancando altri apparati statunitensi nell’ambito delle attività coordinate dal Servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato. Lo riferiscono fonti dell’Ambasciata degli Stati Uniti, precisando che il personale americano opererà a supporto e che «tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l’autorità italiana». LEGGI ANCHE: Piantedosi e il libro dalla parte delle divise (e dell’Ice?): le pillole del giorno Dipartimento della Sicurezza: «L’Ice non svolgerà operazioni di controllo dell’immigrazine». 🔗 Leggi su Lettera43.it

L’arrivo dell’Ice, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane, in Italia segna un’importante novità per le Olimpiadi Milano-Cortina, dove gestirà la sicurezza degli Stati Uniti.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

