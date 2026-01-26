Elisabetta Gregoraci torna a St Moritz | le foto social dalla vacanza in solitaria

Elisabetta Gregoraci si trova nuovamente a St. Moritz, dove ha condiviso scatti della sua vacanza in solitaria. Dopo aver trascorso l'inizio del 2026 a Dubai, la showgirl italiana ha scelto di dedicare un fine settimana alla neve nella rinomata località svizzera, confermando il suo interesse per momenti di relax e scoperta.

Elisabetta Gregoraci ha inaugurato il 2026 all'insegna dei viaggi e in queste ore, dopo essere tornata nell'amata St. Moritz per la seconda volta in poche settimane, la conduttrice ha voluto deliziare i suoi fan su Instagram con tanti scatti inediti dal breve viaggio in Svizzera, mostrandosi elegante e sensuale come sempre, tra selfie allo specchio e foto posate sulla neve. "Fine settimana bellissimo", ha scritto la conduttrice su Instagram a corredo dei tanti scatti inediti di questo weekend nella prestigiosa località svizzera. Dopo il soggiorno all'inizio di dicembre, anche in quel caso ampiamente documentato via social, la 45enne è tornata a St. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Elisabetta Gregoraci passione knitwear: i look caldi (ma stilosi) a St. Moritz

"Mi aspettano settimane intense di lavoro. Provo a dormire". Così Elisabetta Gregoraci da St.Moritz

