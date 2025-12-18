Franca Ciampi spegne 105 candeline | Ricordo ancora le cento tappe in Italia con Carlo

Oggi, 18 dicembre, Franca Ciampi celebra 105 anni, una vita ricca di ricordi e emozioni. Vedova dell’ex presidente Carlo Azeglio Ciampi, la sua figura incarna eleganza e storia, con ricordi indelebili di viaggio e impegno. Un compleanno speciale che rende omaggio a un percorso straordinario, testimone di un’Italia in continuo cambiamento.

Nella giornata di oggi - giovedì 18 dicembre - Franca Pilla, vedova dell'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, compie 105 anni. Un traguardo davvero considerevole per la famiglia. Nata a Reggio Emilia il 18 dicembre 1920, Franca Pilla è stata la moglie di Carlo Azeglio Ciampi per quasi 80 anni, fino alla morte di lui, avvenuta il 16 settembre 2016. Una donna che si è fatta amare per il suo carattere forte, e che ha saputo stare al fianco del marito, rivelandosi un vero sostegno. Gli è stata vicino con discrezione, mantenendosi però sempre presente e pronta a riprenderlo in modo giocoso.

