Elisa Lubinski ha presentato la sua collezione di gioielli, un sogno realizzato con il marchio Labile. Le sue creazioni raccontano di donne che brillano di luce propria, che si muovono con passo deciso e prendono in mano il proprio destino in modo autentico. La designer ha spiegato come ogni pezzo nasca da un’ispirazione personale, un modo per esprimere la forza e la libertà femminile. La sua collezione sta già attirando l’attenzione tra gli appassionati di moda e gioielli.

Certe donne brillano di luce propria, viaggiano ad un’altra velocità e diventano in un attimo padrone del loro destino. Elisa Lubinski è la prima dei sei fratelli Lubinski, eredi della grande famiglia che da sempre produce a Fermo sigari, pipe e prodotti per intenditori. Da qualche tempo Elisa, che è consulente dell’azienda di famiglia ed è titolare di un’azienda propria di consulenza, è la firma di Labile, marchio di gioielli carichi di storie, di eleganza, di artigianalità che stanno conquistando il web e il mercato. Elisa vive tra Milano e Fermo e racconta: "Per anni ho lavorato per aziende del lusso, prima Tod’s in cui curavo il mercato Medio Orientale, la mia passione, poi Philippe Plein, in Svizzera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elisa Lubinski e il suo marchio Labile: "I gioielli erano un sogno"

Approfondimenti su Elisa Lubinski

Labile introduce “Stella Crucis”, una collezione di gioielli che unisce simbolismo e design contemporaneo.

Da Bormio, dove si sono svolte le prove cronometrate dello sci alpino maschile, alla rinvia della gara femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il sogno di Elisa Maria Negri inizia con qualche ostacolo.

