Da Aprica alle Olimpiadi passando per la Repubblica Ceca | il sogno di Elisa Maria Negri

Da Bormio, dove si sono svolte le prove cronometrate dello sci alpino maschile, alla rinvia della gara femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il sogno di Elisa Maria Negri inizia con qualche ostacolo. La competizione femminile, prevista oggi, è stata cancellata, lasciando in sospeso le aspirazioni dell’atleta italiana. Nel frattempo, il programma si sposta verso altre tappe, tra Aprica e la Repubblica Ceca, ma l’attesa per il debutto olimpico resta forte per Negri.

Se il programma dello sci alpino maschile ha già preso il via sulla Pista Stelvio di Bormio con le due prove cronometrate disputate ieri mattina e oggi, quello femminile ha dovuto rinviare il suo esordio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 vista la cancellazione della prova prevista oggi.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Lo sapevi che… Elisa Maria Negri è di Aprica, ma gareggia con la Repubblica Ceca perché la mamma è Ceca. Ha 22 anni, è specialista della discesa e sarà in gara a Cortina. Una storia di sport che unisce identità, montagna e passione. Aprica Corteno facebook

