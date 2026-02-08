Elisa Caffont l' eroina che sfida le regine dello snowboard nel gigante parallelo

Questa mattina Elisa Caffont ha affrontato la gara di snowboard nel gigante parallelo, sfidando le grandi favorite Ester Ledecka e Tsubaki Miki. L’azzurra si è messa in mostra con coraggio, cercando di conquistare una medaglia che sembra difficile, ma non impossibile. La sua corsa ha attirato l’attenzione di molti appassionati, pronti a seguirla fino alla fine.

Se fosse la saga di Harry Potter, Giovanni Franzoni sarebbe il prodigioso ragazzino che fa già magie ed Elisa Caffont l’amica Hermione Granger, pronta a diventare un’eroina. La loro Hogwarts è stato lo Ski college Veneto di Falcade, che da 35 anni plasma studenti e studentesse protagonisti negli sport invernali. Anche Elisa è una di questi, ha iniziato con lo sci e poi a 9 anni è passata allo snowboard, trovando la sua via. È proprio la tavola che l’ha condotta fino ai Giochi di Milano Cortina, dove oggi va a caccia di una medaglia sfidando le due regine del gigante parallelo, la fuoriclasse e bicampionessa olimpica Ester Ledecka e la giapponese iridata Tsubaki Miki. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

