Snowboard Elisa Caffont seconda nel PGS di Scuol! Vince Hofmeister al rientro dall’infortunio

Elisa Caffont si è piazzata al secondo posto nel PGS di Scuol, nel gigante parallelo, confermando la sua competitività nel circuito mondiale. La gara, quarta tappa della Coppa del Mondo PGS 2025-2026, si è conclusa con Hofmeister che ha prevalso al rientro dall’infortunio. La competizione ha mostrato l’elevato livello degli atleti, con Caffont che ha dimostrato costanza e determinazione nel corso della manifestazione.

Si ferma solo in finale il cammino di Elisa Caffont nel gigante parallelo di Scuol, quarto appuntamento della Coppa del Mondo di PGS 2025-2026. Sulle nevi svizzere, l’azzurra, reduce dalla prima vittoria in carriera nel PSL di Davos, si è arresa solo nella Big Final alla tedesca Ramona Theresia Hofmeister che ha disputato un’ultima run perfetta, anticipando l’italiana per 57 centesimi. Primo successo stagionale per la teutonica, al rientro dopo l’infortunio. Secondo posto comunque positivo per Caffont che ottiene punti preziosi per la generale. La nativa di Belluno ha iniziato il suo percorso battendo agli ottavi la padrona di casa Neva Flurina Baetschi ed ai quarti di finale la canadese Aurelie Moisan. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Snowboard, Elisa Caffont seconda nel PGS di Scuol! Vince Hofmeister al rientro dall’infortunio Leggi anche: LIVE Snowboard, PGS Scuol 2026 in DIRETTA: capitan Fischnaller conquista la vittoria su Felicetti! Caffont ottima seconda Leggi anche: LIVE Snowboard, PGS Scuol 2026 in DIRETTA: tre azzurri ai quarti e derby Felicetti-Bagozza. Ora il turno di Caffont Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Snowboard, Caffont e Dalmasso domani a Scuol; 35 anni di Nitro; Snowboard: Valentino Guseli ed Elizabeth Hosking si impongono nell’halfpipe a Calgary; Tutti i podi italiani in Coppa del mondo nella stagione 2025/26. Elisa Caffont e Renè De Silvestro, emozioni e trionfi: successi bellunesi in Coppa del Mondo di snowboard e sci - Dopo Lucia Dalmasso, impostasi a inizio mese in Cina, ieri è esplosa la gioia di Elisa Caffont, che a Mylin perse ... ilgazzettino.it

