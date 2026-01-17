Snowboard | Maurizio Bormolini si ferma agli ottavi nel gigante parallelo di Bansko

Nel primo appuntamento di Coppa del Mondo di snowboard a Bansko, Maurizio Bormolini si è fermato agli ottavi nel gigante parallelo. La gara, disputata in Bulgaria, ha visto gli atleti affrontarsi in una competizione intensa, ma senza ulteriori successi per l'azzurro. Un risultato che testimonia la difficoltà e l’incertezza di questa disciplina, in attesa delle prossime occasioni di miglioramento e di confronto.

E' stata avara di soddisfazioni per Maurizio Bormolini e per i colori azzurri la giornata di Bansko, in Bulgaria dove si è disputato il primo dei due giganti paralleli validi per la Coppa del mondo si snowboard. Il campione livignasco, che ha fatto segnare il dodicesimo tempo nelle qualificazioni, è stato poi eliminato agli ottavi di finale, stessa fase della competizione nella quale hanno interrotto il loro cammino anche Aaron March ed Edwin Coratti.

