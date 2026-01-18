Elezioni presidenziali Portogallo il socialista Seguro in testa | probabile ballottaggio

Sono terminate le elezioni presidenziali in Portogallo, con gli exit poll che mostrano il socialista Seguro in testa. Si prospetta un possibile ballottaggio tra i candidati con i risultati ancora da confermare. La consultazione ha coinvolto gli elettori in un momento cruciale per il paese, segnando un momento importante nel panorama politico portoghese.

Le urne sono chiuse in Portogallo per il primo turno delle elezioni presidenziali e gli exit poll indicano un testa a testa per il secondo posto. I dati preliminari elaborati dall’Università Cattolica di Lisbona confermano che si andrà quasi certamente al ballottaggio l’8 febbraio. Secondo le proiezioni, il candidato più votato sarebbe il socialista António José Seguro, con una forbice stimata tra il 30 e il 35% dei consensi. Dietro di lui, in una corsa serrata per il secondo posto, ci sono il leader del partito di ultradestra Chega, André Ventura (20%-24%), e il liberale João Cotrim de Figueiredo (17%-21%). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Portogallo: socialista Seguro è in testa al primo turno delle elezioni presidenziali

In Portogallo, il candidato socialista Antonio José Seguro si trova in testa al primo turno delle elezioni presidenziali, secondo due sondaggi condotti all’uscita dei seggi. Segue il leader di estrema destra André Ventura. I risultati preliminari riflettono un quadro politico ancora in evoluzione, con l’esito finale che si attende nei prossimi giorni.

Portogallo, André Ventura (Chega) e Antonio Jose Seguro (PS) votano alle urne per le elezioni presidenziali

In Portogallo, André Ventura di Chega e António José Seguro del Partito Socialista hanno partecipato alle urne per le elezioni presidenziali. Entrambi i leader hanno esercitato il loro diritto di voto, contribuendo al processo democratico del paese. Le elezioni rappresentano un momento importante per la scelta del futuro presidente e il proseguimento delle politiche nazionali.

