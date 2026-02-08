Elezioni legislative Giappone al voto

Apertura dei seggi in Giappone per le elezioni legislative anticipate. Gli elettori sono chiamati a scegliere chi avrà il compito di guidare il paese nei prossimi mesi. La campagna si concentra sul possibile rafforzamento del partito del primo ministro Sanae Takaichi, sostenuto anche dagli Stati Uniti. I seggi resteranno aperti tutto il giorno, mentre i cittadini si preparano a esprimere il loro voto.

0.30 Aperti i seggi elettorali in Giappone per le elezioni legislative anticipate, che potrebbero consolidare il partito del primo ministro Sanae Takaichi, sostenuto dal presidente Trump. Takaichi, 64 anni,è diventata in ottobre la prima donna a diventare capo del governo giapponese e ha indetto elezioni anticipate per cercare di capitalizzare la sua popolarità iniziale. I sondaggi suggeriscono che il Partito liberale democratico (LDP) di Takaichi, che ha governato quasi per decenni,vincerà facilmente più dei 233 seggi necessari.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In Francia, le recenti tensioni sui negoziati del bilancio hanno portato il primo ministro Sébastien Lecornu a ipotizzare la possibilità di elezioni legislative anticipate.

Il Giappone si prepara alle elezioni anticipate della Camera dei Rappresentanti, previste per l’8 febbraio, indette dalla prima ministra Takaichi Sanae.

Le elezioni legislative che si tengono domenica in Giappone sono una scommessa per la prima ministra Sanae Takaichi, che governa da circa tre mesi. Secondo i sondaggi ha buone probabilità di ottenere una maggioranza più solida nel parlamento, anche s facebook