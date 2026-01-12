Francia | presto elezioni legislative anticipate?

In Francia, le recenti tensioni sui negoziati del bilancio hanno portato il primo ministro Sébastien Lecornu a ipotizzare la possibilità di elezioni legislative anticipate. La situazione politica si sta evolvendo, con l’attenzione rivolta alle eventuali conseguenze di questa eventualità. Restano incerte le tempistiche e le modalità, mentre si intensificano i dibattiti sulle implicazioni per il governo e il panorama politico francese.

Mentre proseguono le tensioni per la fase finale dei negoziati sul bilancio, in Francia il primo ministro Sébastien Lecornu afferma che presto ci potrebbero essere elezioni legislative anticipate. Ci saranno presto elezioni legislative anticipate in Francia? Secondo quanto riferito da Le Figaro, il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha chiesto al ministro dell'Interno Laurent Nuñez di . Le Pen Melenchon, di nuovo. Lecornu assediato, già pronte le elezioni a marzo; Francia24: Lecornu minaccia elezioni anticipate, Macron d'accordo – CloudFlare e AGCOM, la reazione di Borghi – La Borsa di Parigi festeggia – Meteo Parigi e Milano; Francia, rabbia dopo il via libera UE al Mercosur: mozioni di sfiducia contro il premier Lecornu che minaccia elezioni anticipate. Francia, rabbia dopo l'accordo Ue sul Mercosur: mozioni di sfiducia contro Lecornu che minaccia scioglimento dell'Assemblea nazionale ed elezioni anticipate - France insoumise e Rassemblement national hanno depositato due mozioni di censura contro il premier che avv ...

