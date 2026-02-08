Elezione in Giappone partito premier Takaichi verso maggioranza | le proiezioni
Il voto in Giappone apre le urne questa mattina, con il partito del premier Takaichi che punta a conquistare la maggioranza alla Camera bassa. Le proiezioni indicano una corsa serrata, mentre i cittadini si recano ai seggi per decidere il futuro politico del paese. La giornata si preannuncia intensa e decisiva.
(Adnkronos) – Giappone al voto oggi domenica 8 febbraio per rinnovare anticipatamente la Camera bassa della Dieta giapponese. Il partito Ldp della premier Sanae Takaichi si avvia a riconquistare la maggioranza nelle elezioni, secondo le proiezioni dei media a chiusura dei seggi. Il Partito Liberal Democratico (LDP) dovrebbe aver conquistato tra i 274 e i
Giappone, la premier Takaichi cerca il voto bulgaro, ma alle elezioni anticipate dell’8 febbraio ci sarà un nuovo partito di opposizione
Il Giappone si prepara alle elezioni anticipate della Camera dei Rappresentanti, previste per l’8 febbraio, indette dalla prima ministra Takaichi Sanae.
Il partito di Sanae Takaichi è in forte vantaggio alle elezioni in Giappone
Il partito di Sanae Takaichi si avvicina alla vittoria nelle elezioni in Giappone.
Il Giappone vira A DESTRA con la prima premier donna, Sanae Takaichi | The Essential
Elezione in Giappone, partito premier Takaichi verso maggioranza: le proiezioniIl voto per rinnovare anticipatamente la Camera bassa della Dieta giapponese. Affluenza in calo Giappone al voto oggi domenica 8 febbraio per rinnovare anticipatamente la Camera bassa della Dieta giap ... adnkronos.com
Affluenza alle elezioni della Camera bassa in Giappone in caloPartecipazione al voto in diminuzione rispetto al 2024 mentre i sondaggi premiano il partito di governo guidato da Sanae Takaichi L’Affluenza alle elezioni della Camera bassa in Giappone risulta in ca ... liberoreporter.it
Urne aperte in Giappone per le elezioni anticipate. La coalizione di governo guidata dal primo ministro Sanae Takaichi cerca la maggioranza nella Camera bassa. In palio 465 seggi: magic number posto a quota 233 e sondaggi della vigilia che attribuisc x.com
Le elezioni legislative che si tengono domenica in Giappone sono una scommessa per la prima ministra Sanae Takaichi, che governa da circa tre mesi. Secondo i sondaggi ha buone probabilità di ottenere una maggioranza più solida nel parlamento, anche s facebook
