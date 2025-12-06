Il figlio ritrovato del dj | Marco vede per la prima volta in foto il padre Malcom e ora avrà la sua eredità

Grazie al programma “Chi l’ha visto?” la moglie dell’artista venuto dai Caraibi l’ha cercato per cinque anni: in punto di morte l’uomo le aveva chiesto di trovare il bimbo avuto da una breve relazione con una ragazza italiana. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il figlio ritrovato del dj: Marco vede per la prima volta (in foto) il padre Malcom e ora avrà la sua eredità

