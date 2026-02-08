E’ morto l’ambasciatore Fabio Pigliapoco il corpo senza vita ritrovato dalla moglie

Ancona piange la scomparsa dell’ambasciatore Fabio Pigliapoco. Il corpo senza vita del diplomatico è stato trovato dalla moglie questa mattina nella sua casa di via Bernabei. Figura di spicco nel settore della cooperazione internazionale, Pigliapoco aveva dedicato molti anni al lavoro in questa direzione. La città si sveglia con il dolore per la perdita di uno dei suoi figli più stimati.

Ancona piange la perdita di Fabio Pigliapoco, un diplomatico di lungo corso e figura centrale nella promozione della cooperazione internazionale nell’area adriatico-ionica, ritrovato senza vita nella sua abitazione di via Bernabei questa mattina. L’ambasciatore, che aveva compiuto 80 anni, è stato scoperto dalla moglie, lasciando un vuoto significativo nel panorama delle istituzioni e della diplomazia italiana. La notizia ha rapidamente destato cordoglio in città e nella regione Marche, dove Pigliapoco era nato e aveva iniziato il suo percorso di studi. Fabio Pigliapoco aveva intrapreso la sua carriera diplomatica nel 1971, entrando al Ministero degli Affari Esteri dopo essersi laureato in Scienze Politiche all’Università La Sapienza di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina ad Ancona è stato trovato senza vita l'ambasciatore Fabio Pigliapoco, 80 anni.

E' morto ad Ancona all'età di 80 anni l'ambasciatore Fabio Pigliapoco(ANSA) - ANCONA, 08 FEB - E' morto ad Ancona, all'età di 80 anni, l'ambasciatore Fabio Pigliapoco, una lunga carriera diplomatica alle spalle ma il cui nome resta legato all'Iniziativa Adriatico Ionic ... msn.com

Addio all'ambasciatore Fabio Pigliapoco, trovato morto dalla moglie. E' stato il padre dell'iniziativa Adriatico IonicaANCONA - È stato trovato senza vita questa mattina presto e la notizia ha suscitato profondo cordoglio non solo ad Ancona ma in tutta la ... msn.com