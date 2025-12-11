Paderno d' Adda ritrovato senza vita il 51enne | corpo recuperato

A Paderno d'Adda si è conclusa in tragedia la scomparsa di un 51enne, il cui corpo è stato ritrovato senza vita dopo giorni di ricerche. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Si è conclusa in tragedia la ricerca dell'uomo di cui si erano perse le tracce nella serata di martedì 9 dicembre a Paderno d'Adda. Il corpo senza vita del 51enne, residente nella provincia di Monza Brianza, è stato individuato questa mattina dalla squadra fluviale dei vigili del fuoco di Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

