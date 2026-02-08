Addio all' ambasciatore Fabio Pigliapoco trovato morto dalla moglie E' stato il padre dell' iniziativa Adriatico Ionica

Questa mattina ad Ancona è stato trovato senza vita l'ambasciatore Fabio Pigliapoco, 80 anni. La notizia ha colpito molti, soprattutto perché è stato il padre dell'iniziativa Adriatico Ionica. La moglie lo ha scoperto nel suo appartamento, lasciando tutti senza parole. La città si prepara a salutare una figura importante, conosciuta in tutta la regione.

ANCONA - È stato trovato senza vita questa mattina presto e la notizia ha suscitato profondo cordoglio non solo ad Ancona ma in tutta la regione: è morto a 80 anni l’ambasciatore Fabio Pigliapoco. E' stata la moglie a scoprire il dramma nell'abitazione familiare di via Bernabei e nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Con la scomparsa di Fabio Pigliapoco se ne va una figura di primo piano della diplomazia italiana, ma soprattutto un uomo che ha dedicato l’intera vita al dialogo, alla costruzione di ponti, alla paziente tessitura delle relazioni internazionali. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Addio all'ambasciatore Fabio Pigliapoco, trovato morto dalla moglie. E' stato il padre dell'iniziativa Adriatico Ionica Approfondimenti su Fabio Pigliapoco Giacomo Bugaro è il nuovo vicepresidente dell'Iniziativa Adriatico Ionica Giacomo Bugaro, assessore regionale, è stato nominato vicepresidente della Fondazione Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica (Iai). "Non mi sento bene" e va a letto: ex calciatore trovato morto dalla moglie In un contesto di vita quotidiana, un ex calciatore si sente male e si reca a letto.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.