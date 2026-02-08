È morto Brad Arnold frontman dei 3 Doors Down

È morto a 47 anni Brad Arnold, il cantante dei 3 Doors Down. La notizia è arrivata poco dopo che lui stesso aveva annunciato di avere un cancro in stadio avanzato. Sette mesi fa, Arnold aveva condiviso la sua battaglia in un video, ora si spegne definitivamente. La band e i fan piangono un artista che ha lottato fino all’ultimo.

Si è spento a soli quarantasette anni Brad Arnold, frontman dei 3 Doors Down. Sette mesi fa, aveva annunciato in un video di avere un cancro in stadio avanzato. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la band, con un lungo post pubblicato sui social. “Con il cuore pesante, condividiamo la notizia che Brad Arnold, fondatore, cantante e compositore dei 3 Doors Down, è mancato sabato 7 febbraio all’età di 47 anni”, si legge nel comunicato. “Con la sua amata moglie Jennifer e la sua famiglia al suo fianco, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari, nel sonno, dopo la sua coraggiosa battaglia contro il cancro”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il cantante dei 3 Doors Down, Brad Arnold, si è spento a 47 anni.

La notizia ha sconvolto il mondo della musica rock.

RIP BRAD ARNOLD OF 3 DOORS DOWN

Terribile lutto nel mondo della musica È morto Brad Arnold facebook

Stavo ascoltando casualmente poco fa "Here without you" dei "3 Doors Down" e letteralmente un minuto dopo rientrando qui mi e' apparso un tweet della band che annunciava la scomparsa di Brad Arnold. Aveva l eta' di mia sorella. x.com