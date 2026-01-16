Tony Dallara morto il cantante di Come Prima e Romantica | aveva 89 anni
Tony Dallara, nome d'arte di Antonio Lardera, è scomparso all'età di 89 anni. Conosciuto per successi come
Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto oggi all'età di 89 anni. La notizia della scomparsa è stata appresa dall'Adnkronos da ambienti musicali. Il suo nome resta legato a. 🔗 Leggi su Leggo.it
Morto Tony Dallara, il cantante aveva 89 anni - Il suo nome resta legato a una lunga serie di successi entrati nella storia della canzone, da «Come prima» a «Romantica», da «Ti dirò» fino a «Bambina, bambina», brani ... corriere.it
