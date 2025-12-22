Morto Chris Rea il cantante britannico aveva 74 anni

Roma, 22 dicembre 2025 - E' morto all'età di 74 anni Chris Rea, uno dei cantautori britannici più amati degli anni Ottanta e Novanta. La notizia è stata resa nota dalla moglie Joan Lesley e delle due figlie. "È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro amato Chris", ha dichiarato la famiglia in un comunicato, aggiungendo che "è mancato serenamente oggi (lunedì) in ospedale dopo una breve malattia". Rea, nato a Middlesbrough da padre italiano e madre irlandese, raggiunse il picco artistico nel 1989 con 'The Road to Hell' considerato da pubblico e critica il vertice della sua discografia.

