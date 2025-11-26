L’intelligenza artificiale ci rende stupidi? Come insegnare a pensare a scuola
di Enrica Sabatini* L’Intelligenza Artificiale è ormai una compagna di viaggio. Un’indagine condotta da TGM Research per NoPlagio.it su 1007 studenti italiani tra i 16 e i 18 anni ha rilevato che l’uso degli strumenti di IA generativa tra i 16-18 anni è arrivato al 97% e l’82% ritiene che l’IA sarà una presenza stabile nella propria vita. Quali saranno le conseguenze di un uso illimitato di IA sulle competenze delle nuove generazioni? Le ricerche hanno iniziato a registrare alcuni effetti. Uno studio su 666 partecipanti ha mostrato una correlazione negativa tra uso frequente dell’IA e pensiero critico mediata dall’ offloading cognitivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) - facebook.com Vai su Facebook
Intelligenza artificiale e PA tributaria: nuove sfide, responsabilità e prospettive deflattive del contenzioso ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/intelligen… Vai su X
L’intelligenza artificiale ci rende più stupidi? – Panorama in edicola - Il riconoscimento della Palestina da parte di un numero crescente di Paesi – tra cui Francia, Gran Bretagna e Canada – non ha effetti concreti: si tratta solo di dichiarazioni di principio. Scrive panorama.it
Parli come ChatGpt. Così l’intelligenza artificiale ci rende più gentili ma più diffidenti - Sono passati meno di tre anni dal debutto di ChatGPT, e l’intelligenza artificiale ha già iniziato a cambiare non solo il nostro modo di lavorare e studiare, ma anche quello di parlare. Segnala ilsole24ore.com