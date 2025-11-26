di Enrica Sabatini* L’Intelligenza Artificiale è ormai una compagna di viaggio. Un’indagine condotta da TGM Research per NoPlagio.it su 1007 studenti italiani tra i 16 e i 18 anni ha rilevato che l’uso degli strumenti di IA generativa tra i 16-18 anni è arrivato al 97% e l’82% ritiene che l’IA sarà una presenza stabile nella propria vita. Quali saranno le conseguenze di un uso illimitato di IA sulle competenze delle nuove generazioni? Le ricerche hanno iniziato a registrare alcuni effetti. Uno studio su 666 partecipanti ha mostrato una correlazione negativa tra uso frequente dell’IA e pensiero critico mediata dall’ offloading cognitivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’intelligenza artificiale ci rende stupidi? Come insegnare a pensare a scuola