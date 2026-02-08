Duomo cambio al vertice della Soprintendenza e attesa per il tavolo tecnico

Questa mattina si è saputo che la riunione tecnica sul Duomo, prevista subito dopo le festività natalizie, è stata spostata. Il cambio al vertice della Soprintendenza ha fatto slittare l’appuntamento tra gli enti coinvolti, che doveva decidere le modalità di intervento strutturale. Una decisione che ora si attende con ansia, mentre si cerca di capire quando potrà essere riaggiornato il tavolo tecnico.

Era prevista subito dopo le festività natalizie una riunione tecnica finalizzata a definire le modalità di intervento strutturale sul Duomo tra gli enti coinvolti, ma il recente avvicendamento alla guida della Soprintendenza ne ha determinato il rinvio. Dopo il mandato di Maria Mallemace, il.

