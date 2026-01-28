Niccolò Ricci per il cambio della guardia al vertice di Polimoda

Niccolò Ricci è il nuovo presidente di Polimoda. La sua nomina coincide con il quarantesimo anniversario dell’istituto, che festeggia quattro decenni di formazione nel settore moda. Ricci assume il ruolo in un momento di rinnovamento, pronto a guidare l’istituto verso nuove sfide.

Niccolò Ricci è il nuovo presidente di Polimoda. La nomina coincide con il quarantesimo anniversario dell'istituto. Ricci è Ceo di Stefano Ricci Spa dal 2007, gruppo internazionale del lusso, dopo averne seguito il piano industriale per lo sviluppo di nuovi mercati e il controllo delle operazioni retail nei primi anni di attività. Nel nuovo incarico succede a Ferruccio Ferragamo.

Niccolò Ricci è stato nominato nuovo presidente di Polimoda, in seguito alla decisione dell'Assemblea dei Soci presso il campus di Villa Favard a Firenze.

Polimoda ha nominato Niccolò Ricci come nuovo presidente, in occasione del suo quarantennale.

