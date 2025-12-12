Chieti cambio al vertice della prefettura | arriva Silvana D’Agostino
Nuovo incarico per Silvana D’Agostino alla guida della Prefettura di Chieti. Il recente Consiglio dei ministri ha annunciato importanti cambiamenti nei vertici degli uffici territoriali del governo in Abruzzo, coinvolgendo anche le prefetture di L’Aquila e Pescara, segnando un nuovo assetto amministrativo nella regione.
Cambio della guardia in seno a tre uffici territoriali del governo abruzzesi, deciso nell’ultimo Consiglio dei ministri, con nuove nomine che riguardano L’Aquila, Pescara e Chieti.Il nuovo prefetto dell’Aquila sarà Vito Cusumano, 65 anni, originario di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
A Chieti si chiede un cambio di rotta - TRSP - Sport - News del 04-12-2025 - facebook.com Vai su Facebook
Esercito Abruzzo e Molise, cambio al vertice: il colonnello Iovinelli cede il comando al pari grado Poli - ] ... Lo riporta ecoaltomolise.net
Incontro tra il prefetto di Chieti, la Asl e alcuni sindaci sul monitoraggio delle vaccinazioni