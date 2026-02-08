La notte si è conclusa con due incidenti mortali in provincia di Bari. Due giovani donne, di 26 e 20 anni, hanno perso la vita, mentre un bambino di sette anni si trova in gravi condizioni. La strada ha ancora il segno di questa tragedia, che ha colpito le famiglie e la comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause degli incidenti.

Due incidenti mortali e due giovani donne, di 26 e 20 anni, sono morte nella notte. Ancora sangue in provincia di Bari. Un morto, una giovane ragazza, e tre feriti gravi, in ospedale in codice rosso: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella notte sulla Strada Provinciale 111 tra Mola di Bari e Rutigliano, nel Barese. Un'auto è finita contro un albero, per motivi ancora da accertare. Impatto tremendo, tanto che il motore dell'auto è finito sbalzato a decine di metri di distanza. È morta una ragazza di 26 anni, tre sono i feriti in codice rosso, tra cui un bimbo di sette anni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Due incidenti nella notte: due vittime, entrambi giovani ragazze. Grave un bimbo di sette anni

Questa notte due incidenti sulla Strada Provinciale 111 tra Mola di Bari e hanno fatto due vittime e tre feriti gravi.

Nella notte a Firenze si sono verificati due incidenti stradali di grave entità, causando un decesso e diversi feriti.

