Nella notte a Firenze si sono verificati due incidenti stradali di grave entità, causando un decesso e diversi feriti. Il primo si è verificato intorno alle 4 in via Mannelli, nei pressi della stazione di Campo di Marte. Questi eventi evidenziano la criticità della sicurezza sulle strade cittadine, richiedendo attenzione e interventi mirati per prevenire simili tragedie.

Firenze, 28 dicembre 2025 – Una notte funestata da due gravi incidenti stradali a Firenze. Il primo è avvenuto intorno alle 4 in via Mannelli, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di Campo di Marte. A perdere la vita un ragazzo di 21 anni; sul posto il 118 e la polizia municipale. Il giovane era in moto; i sanitari hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Incidente tra bici e auto, ciclista portato al pronto soccorso: gravi lesioni al volto L’altro incidente dopo mezz’ora circa in via Turati, a Varlungo: due ragazzi – da chiarire se su uno o due motorini – sono rimasti feriti, un 19enne è stato portato all’ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri in codice rosso, con fratture agli arti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due gravi incidenti nella notte a Firenze. Muore a 21 anni, altri due giovani feriti poco lontano

