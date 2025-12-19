Steph Curry non tramonta mai. Il più forte tiratore di sempre. Dopo Kyrie Irving e Jason Williams, probabilmente il più raffinato palleggiatore mai visto. Ha cambiato il basket, non solo la NBA. Vincente, serio, professionista vero. Una delle ultime bandiere. Anche quest’anno, con 37 primavere sulle spalle, rimane al top (anche se ha un po’ steccato la partita di stanotte contro Phoenix ). Sta segnando 28,8 punti di media. Tira da fuori col 40%, su oltre 12 conclusioni a partita. Un’enormità. Praticamente, una macchina, con istinti innati. Certo, i Warriors non stanno affatto spaccando al momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Anche con 37 primavere sulle spalle, Steph Curry non tramonta mai

Leggi anche: NBA, i risultati della notte (13 novembre): Jokic ne fa 55 e trascina i Nuggets, 46 punti per Steph Curry contro gli Spurs

Leggi anche: NBA Freestyle | Ja Morant non crescerà mai, Giddey è un “toro” scatenato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

NBA Freestyle | Jayson Tatum sembra un giocatore creato dall’intelligenza artificiale - Tra le più letali armi offensive di sempre, in grado di segnare a piacimento e in mille modi ... ilfattoquotidiano.it

RAGAZZI MA CHE WEEKEND È STATO! 5 vittorie e 20 podi in Coppa del Mondo da giovedì a domenica per l'Italia degli sport invernali! Gli sport a podio: Slittino (4 podi) Snowboard (4 podi) Freestyle (3 podi) Biathlon (3 podi) Sci al - facebook.com facebook