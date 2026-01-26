Steph Curry prende posizione dopo la morte di Alex Pretti | Non era il momento di pensare a una partita

Dopo i recenti eventi di Minneapolis e la morte di Alex Pretti, Steph Curry ha espresso il suo sostegno ai cittadini che hanno manifestato, sottolineando l'importanza di affrontare le ingiustizie con coraggio. Il giocatore dei Golden State Warriors ha evidenziato come, in momenti delicati, la priorità sia ascoltare e sostenere le voci della comunità, lasciando da parte le questioni sportive per concentrarsi su temi di rilevanza sociale.

Steph Curry prende posizione dopo i tragici eventi di Minneapolis e sostiene apertamente i cittadini scesi in strada a protestare: il leader dei Golden State Warriors elogia partecipazione e coraggio dei cittadini alla manifestazione, anche sotto temperature estreme.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su steph curry Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico, 5 indagati : “Ipotesi morte dopo cessione di stupefacenti” Sono cinque le persone indagate in relazione alla morte di Alex Marangon, avvenuta dopo un rito sciamanico presso l'abbazia di Vidor. Fritz sfotte Baez con un brutto gesto: “Non pensare a quel tizio”. Da quel momento la partita cambia Durante la United Cup, Taylor Fritz ha perso la concentrazione dopo un gesto poco sportivo nei confronti di Sebastian Baez, che aveva fatto riferimento alla sua statura. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su steph curry Steph Curry prende posizione dopo la morte di Alex Pretti: Non era il momento di pensare a una partitaSteph Curry prende posizione dopo i tragici eventi di Minneapolis e sostiene apertamente i cittadini scesi in strada a protestare: il leader dei Golden ... fanpage.it Ieri Steph Curry è diventato il primo giocatore nella storia della NBA a raggiungere le 10.000 triple tentate, nessuno era mai arrivato alla quinta cifra. Di quelle sapete quante ne ha segnate 4.222. 4.222 triple mandate in carriera, un’infinità che si fa anche fatic - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.