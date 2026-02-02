Douglas Costa torna in Italia | è un nuovo giocatore del Chievo

Dopo sei anni, Douglas Costa torna in Italia. Questa volta, l’esterno brasiliano firma con il Chievo in Serie D, con un contratto di sei mesi. La sua avventura nel calcio italiano riprende con una nuova maglia, dopo aver lasciato la Juventus.

Douglas Costa torna in Italia. Sei anni dopo l’addio alla Juventus, l’esterno brasiliano ha iniziato una nuova avventura con il Chievo in Serie D, firmando un contratto di sei mesi. Una scelta controcorrente, spiegata dallo stesso giocatore nelle ultime ore. Alla base dell’operazione c’è il legame personale con Mario Balotelli, che ha fatto da tramite nei contatti iniziali. Douglas Costa ha poi deciso senza esitazioni, attratto dal progetto e dalla storia del club: una sfida che sente sua, con l’obiettivo dichiarato di riportare il Chievo tra i professionisti. Classe 1990, l’ex Juventus ha raccontato di aver scelto anche con il cuore. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Douglas Costa torna in Italia e si unisce al Chievo Verona, segnando un nuovo capitolo della sua carriera.

L’arrivo di Douglas Costa al Chievo Verona rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale, con un accordo temporaneo di sei mesi prima di trasferirsi a Dubai.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Douglas Costa in Italia, riparte dalla D. Subito un pensiero per Allegri: Anche io con lui...; Douglas Costa e i suoi fratelli: gli ex Serie A che giocano in Serie D; Douglas Costa: Felice di essere tornato in Italia: qui sono sempre stato accolto bene; Ha giocato una volta in Nazionale, ora firma per il Chievo in D.

Douglas Costa torna in Italia, al Chievo: Allegri con me ha dato tutto e io con luiTra i colpi più esotici di questa sessione invernale di calciomercato c'è sicuramente quello del Chievo Verona, che milita in Serie D nel girone B dove si trova anche ... milannews.it

Douglas Costa: La Juve? In quel periodo eravamo quasi invincibili. Il mio gol preferito? Il sinistro a giro al BeneventoIntervistato da La Gazzetta dello Sport, Douglas Costa, esterno d'attacco brasiliano classe 1990 che torna a giocare in Italia, per 6 mesi, con la maglia del Chievo Verona in Serie ... tuttojuve.com

Domani a Verona arriva Flash Siamo pronti a sognare!! Domani il nostro shop sarà aperto! La maglia di Douglas Costa vi aspetta direttamente al Bottagisio dalle ore 15. ì facebook

#DouglasCosta svela un retroscena sulla #Juve Cosa ha detto x.com