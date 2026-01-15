Douglas Costa ad un passo dal Chievo in Serie D per poi firmare per l’Al-Ittifaq

Douglas Costa, ex centrocampista di Bayern Monaco e Juventus, è vicino a unirsi al Chievo Verona in Serie D. La trattativa si sta concretizzando in queste ore, secondo quanto riportato dal quotidiano Marca. Successivamente, il calciatore potrebbe firmare con l’Al-Ittifaq, squadra della seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti di proprietà di Pietro Laterza. La sua futura destinazione appare ancora da definire, ma l’accordo con le società sembra vicino alla conclusione.

2026-01-15 14:48:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Douglas Costa ex giocatore di Bayern O Juve libero dalla scorsa estate, è ad un passo dal ChievoVerona squadra del Quarta categoria italiana proprietà di Pietro Laterza anche presidente di Al-Ittifaq dalla seconda divisione del Emirati Arabi Uniti. L’operazione, rivelata giovedì dai media italiani, includerebbe la firma di sei mesi per la squadra italiana di Serie D che sta lottando per la promozione. Il calciatore brasiliano, 35 anni e libero dopo la sua ultima esperienza in Australia con il Sydney FC sarebbe a Verona (nord) in questa seconda metà di campionato per mettere la squadra in una posizione molto favorevole nella lotta per raggiungere la Serie C. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

