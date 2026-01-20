Schianto tra due auto in Valsassina | soccorsa una giovane

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Cortenova, in Valsassina, lungo via Provinciale. Due veicoli sono entrati in collisione, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Una giovane di 22 anni è rimasta ferita e assistita dai sanitari. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e garantiscono interventi per la sicurezza stradale nella zona.

Schianto tra due auto e soccorsi in azione a Cortenova. Nell'incidente avvenuto questa mattina, martedì 20 gennaio, lungo via Provinciale è rimasta ferita una giovane di 22 anni. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro. L'allarme è scattato poco prima delle 9 e la centrale.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

