Schianto tra due auto in Valsassina | soccorsa una giovane
Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Cortenova, in Valsassina, lungo via Provinciale. Due veicoli sono entrati in collisione, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Una giovane di 22 anni è rimasta ferita e assistita dai sanitari. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e garantiscono interventi per la sicurezza stradale nella zona.
Schianto tra due auto e soccorsi in azione a Cortenova. Nell'incidente avvenuto questa mattina, martedì 20 gennaio, lungo via Provinciale è rimasta ferita una giovane di 22 anni. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro. L'allarme è scattato poco prima delle 9 e la centrale.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Schianto tra due auto in A1, i mezzi si ribaltano, giovane sbalzato dall'abitacolo: gravissimo in RianimazioneUn grave incidente si è verificato sulla A1 tra il bivio per l'A15 Parma-La Spezia e il casello di Parma, in direzione Bologna, al km 107.
Leggi anche: Schianto all'alba tra due auto a Milano: grave 21enne. Alla guida del Suv un giovane senza patente che ha finto di essere un soccorritore
Schianto fra tre auto e un bus, terribile incidente: morti due giovani fidanzati - Un terribile incidente si è verificato nella serata di lunedì 19 gennaio, intorno alle 20. ilmattino.it
Schianto frontale auto contro autobus Sita. Due morti, 15 e 19 anni - 30 schianto sulla strada che collega Acquaviva ad Adelfia. rainews.it
CARAMBOLA E SCHIANTO IN AUTO DUE FERITI, GRAVE UN GIOVANE Carambola e schianto contro una rotatoria nella notte a Schio: due feriti, grave un giovane - Tutti gli approfondimenti nella edizione serale di TVA NOTIZIE in diretta alle 19:25 e BASS - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.